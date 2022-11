PEAVOOLULE VASTU ⟩ Majapidamisekspert Martha Stewart paljastab, millist jõulupuud ta eelistab

Võib arvata, et Stewart eelistab isegi näha toas ehtsat kuuske, kuid võta näpust. Today saates rääkis Stewart, et tema eelistab jõulude ajal panna tuppa püsti kunstpuu. Põhjus, miks ta seda eelistab on lihtne – kunstpuu ei viska okkaid maha. Plussidena tõi ta välja ka ohutuse, mugavuse ning disaini. Kunstpuu näol saad koju tuua täpselt sellise kuju ja tihedusega puu nagu soovid.