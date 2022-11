Reisile minnes, on kuningal mitu väga spetsiifilist asja, mille ta endaga kaasa võtab. Andersen kirjutab oma raamatus, et üheks neist on kuningale spetsiaalselt disainitud tualetiiste. Sama on väitnud ka Tina Brown oma raamatus «The Palace Papers», mis ilmus selle aasta aprillis. Brown kirjutas, et lisaks istmele, võtvat Charles endaga kaasa ortopeedilise madratsi, mõned Šotimaa maastikku kujutavat maali ning kuninga lemmik tualetipaberi, milleks Kleenex Velvet.