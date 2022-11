Inimesed, kelle elamine on kogu aeg korras, ei võta koristamist ebameeldiva asjana. See on osa nende igapäevasest rutiinist, mis sisse harjutatud. Keegi ei sünni siia ilma täis vihkamist koristamise vastu või vastupidi. Kõik on kinni harjumustes. Kui pühendad kasvõi kümme minutit päevas oma kodu koristamisele, on tulemus märkimisväärne.