Peakokk avaldab kõige sagedasema vea, mida kodukokad teevad ning viisi kuidas seda vältida

Pasta on üks lihtsamini valmivaid toite, kuid see ei tähenda, et seda rooga ei saa täiustada. Aastate jooksul on mitmed kokad rääkinud vigadest, mida inimesed selle itaaliapärase toidu valmistamisel teevad: alates pastavee ärakallamisest kuni portsjoni suuruste valesti arvestamiseni.