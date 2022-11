GALERII ⟩ Tallinn sai ühe purskkaevu jagu rikkamaks!

«Tänasest saab linnakus valida, kas soovid vaadata voolavat vett või töötavat inimest, neid mõlemaid võib ju lõputult jälgida,» sõnas Technopolis Ülemiste AS juhatuse esimees Gert Jostov. «Viktori väljakul on lehvivad lipud samuti olemas, seega täiuslikkusest on puudu ainult elav tuli. Seda viimast on linnakusse keeruline tuua, kuid õnneks on purskkaev valgustatud ning see annab kõige parema esteetilise ja emotsionaalse efekti just õhtuti.»