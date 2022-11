IGA AKEN LOEB ⟩ Mondo kogub annetusi Ukraina kodude taastamiseks

Annetused on väga oodatud igas suurusjärgus – igast eurost on abi. Ehitusmaterjalide orienteeruvad hinnad on Ukrainas hetkel sellised: 250 eurot – uks; 300 eurot – aken; 700 eurot – katusematerjal.

Kogutud annetused suunab Mondo oma kohalikule partnerile Ukrainas. Dobrobat koondab üle 38 000 vabatahtliku ja selle eesmärgiks on üles ehitada vene vägede poolt hävitatud külasid, linnu ja infrastruktuuri. Dobrobat on Mondo rahalisel toel juba taastanud kolm maja Kiievi oblastis Gorenkas ja Gostomelis. Mondo plaanib ülesehitustööde toetamise jätkamist ning laiendamist.

Oodatud on ka suuremad annetused. Paljudes Ukraina piirkondades on suur vajadus generaatorite järele, sest tavapärane energiavarustus on rivist väljas. Eramutes kasutatava generaatori hind on 600 eurot ja avalikus hoones elektrit tagav generaator maksab 1500 eurot. Sõja algusest alates on Mondo juba lähetanud Ukrainasse 85 erineva võimsusega generaatorit, nendest 17 Välisministeeriumi toetusel. Lisaks on elektrivarustuse parandamiseks lähetatud neli päikesepaneelide süsteemi.

Annetamisvõimalused: Ülekanne Mondo annetuskontole Swedbankis IBAN: EE491010220099409013, selgitus «Iga aken loeb». Ma armastan aidata keskkonna kaudu Mondo Kriisifondi kaudu