PROOVI KA ⟩ Gordon Ramsay kiidab põhjanaabrite hittretsepti

56-aastane Gordon Ramsay rääkis portaalile People antud intervjuus, et sotsiaalmeedia on üks parimaid asju, mis restorantööstusega eales juhtunud on. «Selmet oodata nädalaid või kuid, et oma restoraniarvustusi avaldada, annavad inimesed sotsiaalmeedias sekunditega tagasisidet,» sõnas Ramsay.

Ramsay on veendunud, et kõnealune ahjupasta aitas nii mõnelgi majapidamisel koroonapandeemia hõlpsamini mööda saata. «Selliste retseptide puhul mõtlen alati, et huvitav, aga mis siis, kui see tõesti töötab? Ja siis on sul ühtäkki laual üks isuäratav röstitud tomati ja fetajuustuga roog, mis on taskukohane ning mis valmib kiirelt ja lihtsalt,» kiitis Ramsay.