UURING ⟩ Elukallidus teeb üürileandjad murelikuks

«Esimene lahendus paneks paljud üürnikud täbarasse seisu, sest kõik kulud on praegugi väga kõrged. Kui võtta näiteks, et keskmise hinnaklassiga korteri üür on 600 eurot, siis üürniku stardikulud sisse kolimisel on umbes 2400 eurot (esimese kuu üür, kahe kuu tagatisraha ja maakleritasu),» kommenteerib Aun.

«Tõsi küll, näiteks kahe kuu ulatuses tagatisraha on hakatud küsima luksuslikemate üürikorterite segmendis, kus reeglina on üürnikud ka paremal elujärjel. Aga üldplaanis see soovitus ei toimi, mida on näha ka maaklerite vahendatavest kuulutustest – selgelt domineerib tagatisrahaks küsitav ühe kuu üürisumma.»

Ta lisab, et teine soovitatud lahendus on aga seadusevastane, nii tähtajatul kui ka tähtajalisel üürilepingul on oma lõpetamise tingimused, korralises ja erakorralises olukorras.

Üürisuhe vajab paremat kaitset

«Nii uuringu tulemused kui ka tagasiside, mida saame igapäevaselt meie platvormile tulevatelt üürileandjatelt, näitavad selgelt, et üürikinnisvara omanik vajab kaitset võimalike probleemide eest. See tähendab finantsilist kindlust juhuks, kui üürileandja satub üürniku otsa, kes jätab maksmata üüri-ja kommunaalarved või tekitab varalist kahju,» selgitas Aun.