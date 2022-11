Chrissy Teigeni allergia sundis teda tegema midagi enneolematut

36-aastane USA saatejuht ja modell paljastas teisipäevases Instagrami postituses, et ta on rohu suhtes allergiline. Sellest johtuvalt on Teigen otsustanud koduaia muru asendada kunstmuruga. Modell jagas fotot jäädvustusega: ma olen muru suhtes allergiline, seega on see minu jaoks uus põnev ajajärk.