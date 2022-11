5 kasulikku nõksu, kuidas kodu energiatõhusamaks muuta

Küttesüsteemi vahetamine

Taastuvenergia kasutamine

Eriti hea on kasutada taastuvenergiat oma suvekodus, kus ei veedeta nii palju aega kui kodus ja soovitakse kokku hoida elektriarvetelt. Üks levinumaid variante on paigaldada kodu või suvekodu katusele päikesepaneelid. Tänapäevased päikesepaneelid on nii targad, et varjud ning muud häirivad tegurid nende tööd ei sega. Päikesepaneelide tasuvusaeg võib osutuda küllalt pikaks, kuid nende suur eelis on see, et võrgust tulevat energiat koos võrgutasude ja aktsiisidega soetama ei pea.