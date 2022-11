UUS REAALSUS ⟩ Remonti vajavad korterid ei paku koduostjatele enam pinget

«Uued majad on reeglina energiasäästlikumad, madalamate kommunaalidega ja sealsete korterite planeeringud on läbi mõeldud arvestades tänapäeva inimeste elustiili ja vajadusi. See torkab eriti silma suurte perekorterite puhul. Kui uutel neljatoalistel korteritel on pea alati kaks tualettruumi, siis vanades kortermajades üldjuhul sellist luksust ei ole ning suur pere peab hoolikalt oma igahommikust tualeti­graafikut kavandama,» räägib Aljas.