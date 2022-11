Head tualetipäeva! 5 viga, mida enamus inimesi avalikus tualetis käies teevad

Kasutad tualetis käies telefoni

Nutiajastul on enam kui tavaline, et inimesed ka vetsus oma telefoni peos hoiavad. Parik selgitab, et iga kord, kui tualetis vett tõmmatakse, lenduvad mööda ruumi laiali silmale nähtamatud mikropiisad ja bakterid. Piisad võivad kanduda potist lausa kuni kuue meetri kaugusele, jäädes ukselingile, tualettpaberi hoidjale, veetõmbamise nupule, seintele ja põrandale. See lenduv kraam võib aga lõpetada telefoniekraanil.

«Kui kätega mõnda pinda, nuppu või linki puudutad ning samade kätega oma telefoni käsitled, kanduvad pisikud hõlpsasti telefoniekraanile üle. Seega, isegi juhul kui peale tualeti külastamist hoolsalt käed pesed, toimetavad bakterid telefonil ikka edasi ning kanduvad peale kätepesu jälle su sõrmedele tagasi. Tuleks hoiduda kiusatusest tualetis oma telefoni kotist välja võtta ning teha seda alles peale korralikku kätepesu ja ruumist lahkumist,» ütleb Parik.

Puudutad enne käte pesemist oma nägu

Kas tead, kui tihti oma nägu puudutad? Parik sõnab, et uuringute järgi katsuvad inimesed oma nägu isegi kuni 20 korda tunnis. See on sageli alateadlik liigutus, mille tegemist me isegi tähele ei pane. Ikka tõuseb käsi nina sügama või silma hõõruma.

«Avalikku tualetti kasutades tasuks teadlikult ennast jälgida ning mitte oma nägu puudutada enne, kui käed põhjalikult pestud ja kuivatatud ning tualetist väljutud,» paneb ta südamele. «Selline kõrgendatud tähelepanu näo katsumise suhtes on hea praktika igal ajal, kuid eriti viiruste hooajal. Sealjuures tasub meeles pidada, et kui käed on juba pestud, tuleks uks avada kas küünarnuki või õla abil, et kätega ukselinki enam puudutama ei peaks,» lisab ta.

Ei kasuta kätepesul seepi

Kätepesu, mis on vaid veega uhtumine, ei pühi baktereid peost. Pariku sõnul on üldlevinud eksiarvamus, et soe vesi on see, mis bakterid kätelt eemaldab. «Tegelikkuses on vee temperatuurist märksa olulisem seep. Seebivaht seob pisikud ja kannab need kätelt minema. Seega tualett, kus pole sooja vett, kuid on olemas seep, on paremini varustatud kui sooja vee ent seebita käimla,» ütleb ta.