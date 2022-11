EKSPERT ⟩ 3 sammu, kuidas hoones energiat kokku hoida

Energiatõhususe vaates on üldine seis Eestis kehv. Ehkki viimase kümne aasta jooksul ehitatud hoonetes on varasemast rohkem tähelepanu energia võimalikult otstarbekale kasutusele, elab üle poole elanikkonnast nõukogude ajal ehitatud hoonetes, mis nõuavad suuri investeeringuid selleks, et saada energiatõhusaks. Ka ärihoonetes, mis on üldiselt paremas seisus, on mitmeid võimalusi, kuidas veelgi säästlikumalt energiat tarbida.

Pöördu hoone haldaja poole veendumaks, et kõik on korras

Kas elektri tarbimine on mingites hoone osades kasvanud või mitte?

Kui on, tasub andmetesse sisse vaadata ja paluda välja selgitada, millest on tarbimise kasv tekkinud. Võib selguda, et mõni seade on hooldamata, rikki läinud või on juurde tulnud suuremaid elektrit tarbivaid seadmeid, mida varem ei olnud.

Kas radiaatorid töötavad korrektselt?

Võib selguda, et radiaatorite läbipesust on juba mõnda aega möödas ning torudes on takistusi, mis ei lase piisavalt sooja vett torudesse, radiaatorid ja toatemperatuur on jahedad, kuid toasooja arved on ikkagi sama suured. Radiaatorite korrektsel töötamisel laseb nende torustik piisavalt sooja vett läbi.

Kas ventilatsioonifilter on vahetatud?

Ka uuemates hoonetes tasub kontrollida, kas sinna paigaldatud süsteemid toimivad ja on hooldatud nii nagu peaks. Heaks näiteks on ventilatsioonifiltri vahetus. Kui filtrit pole vahetatud piisava regulaarsusega, ei pruugi samuti tulla oodatud tulemust, kuid samal ajal peab ventilatsiooniagregaat tegema rohkem tööd, et õhku ringi ajada ning kulutama selleks ka rohkem energiat. Ka see tähendab omakorda suuremaid arveid.

Kas hoonesse saab lisada nutikaid lahendusi?

Samuti tasub uuemates hoonetes vaadata üle, kas on võimalik minna üle nutikamatele lahendustele ja paigaldada andureid hoone täpsemaks juhtimiseks. Nutikas lahendus on näiteks ventilatsiooni juhtimine CO2 andurite abil, suurte elektritarbijate ajatamine börsihinna alusel või paindlik energia kasutuse juhtimine nn virtuaalelektrijaama tarkvara abi.