BETOONITOOTJA ⟩ Ehitusmaterjalide hind püsis 14 aastat sisuliselt paigal

Uute eluasemete ehitus päriselt ei peatu, kuid pangaintresside tõus ja ehitushinna kallinemine võib tempot pidurdada. «Praegu on inimestel on veel säästusid, ka palgad on tõusnud ja seega jagub pankadele laenukõlbulikke kliente. Teatavad korrektiivid kinnisvaraturul muidugi toimuvad, aga fakt on see, et vajadus korterite järele on alles ja arendusprojekte tuleb ka Tallinnast väljapoole, näiteks Pärnusse ja Tartusse,» on Suitslepp tuleviku suhtes optimistlik. Nõudlus betooni järele ei ole Eestis regiooniti ühtlane. Neil betoonitootjatel, kes saavad täita tellimusi terve Eesti piires, on praegu kindlasti konkurentsieelis.