Iga sillerdav julla elu ei päästa! Siin on kõik, mida pead õige helkuri valikul teadma

Gjensidige kindlustuse esindaja Denis Nikolajev paneb kõigile südamele, et pimedal ajal enda nähtavaks tegemine on elulise tähtsusega. «Kiputakse unustama, et helkurit peaksid kandma ka autoga liiklejad, sest autost välja astudes saab ka neist jalakäija. Jalakäijatele ja ratturitele tasub aga ikka meelde tuletada, et helkur ja rattal nõutud tuled ei ole sugugi lihtsalt suusoojaks, vaid helkur on kõige soodsam investeering enda ohutusse,» lisas Nikolajev.