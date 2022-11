MADIS PROOVIB ⟩ Trendikad jõulupuud käivad nüüd seinas. Õnneks saab efektse «puu» luua kõigest ettejuhtuvast

Trendikat kaunistust võib eestikeelselt kutsuda seinakuuseks. Lähemalt uurides selgub, et neid saab valmistada ükskõik millest. On sul pikk jupp karda? Keera see seinale ja voila – jõulud. Kui mõelda, on tegemist praktilise lahendusega, seda eriti kodudes, kus ruutmeetritega priisata ei ole. Samuti pole vaja ohverdada päris puud, mille okkaid pool aastat koristada.