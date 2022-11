NÄDALA RETSEPTID ⟩ Kuidas küpsetada kalkunit?

Kui Põhjala Tap Roomi õllerestorani peakokalt Michael Jiro Holmanilt ettevaatlikult küsin, kas tänupühaks võiks kalkunist teha ka midagi kergemat, näiteks salatit, hakkab ta naerma ja ütleb, et mitte ükski ameeriklane ei söö tänupühal kalkunisalatit. «Ikka suurt ahjukalkunit ja kõrvitsapirukat,» kinnitab Kanadast Vancouverist pärit kokk. Nii on see üle kogu Põhja-Ameerika.