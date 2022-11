NÄDALA KODU ⟩ Kuidas pidada toataimed ületalve?

Kastmise kunst on toalillede eest hoolitsemisel ehk kõige keerukam, sest see sõltub nii mitmetest asjadest. Taimede veevajadus on suur suvel, mil päike paistab, õhk on kuiv ja õhutemperatuur kõrge. Seevastu talvel tuleks paljude toalillede kastmisega olla sootuks ettevaatlikum. Kõige ohtlikum toataime seisukohast pole isegi mitte kastmata jätmine, vaid ülekastmine. Iga päev ja isegi iga nädal pole kõiki taimi vaja kasta (ega siis taime kodumaalgi iga päev saja!), vaid lähtuda tuleb nende vajadustest.