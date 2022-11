Ameerika toidu-juutuuberile saadeti Eestist proovimiseks armastatud pastaretsept: vaata, kuidas see talle maitses

Beryl proovib videos kümmet erinevat pastarooga, mille retsepti vaatajad temaga jagasid. Oma retsepti saatis ka Kadri, milleks palavalt armastatud makaronid hakklihaga. Kadri räägib, et tegemist on väga lihtsa roaga – kõigest makaronid praetud hakklihaga, lisaks sibul ja juust ning maitsestatud soola ja pipraga. Ta lisab, et seda rooga saab nautida oma lemmik kastmega, kõrvale saab tõsta salatit või hapukurki. Lisaks toob Kadri välja, et tegemist on koolilaste ühe lemmikuga, väide, millega nõustuvad ilmselt paljud.