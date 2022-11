Arve liiga suur? Lihtsad nipid, kuidas kodust elektrikulu vähendada

Seadmeid ostes vaata energiaklassi

«Üheks lihtsamaks viisiks koduseadmete energiakulu kontrolli all hoidmiseks on hea energiaklassiga seadme soetamine. Kõigil Euroopa Liidus müüdavatel kodumasinatel, näiteks külmikutel, nõudepesumasinatel või pesumasinatel on peal energiatõhususe märgis skaalal A-G,» sõnas Samsung Eesti koduseadmete valdkonna tootekoolitaja Alari Pennar.

Loogika on lihtne – A märgisega seadmed on kõige energiatõhusamad ja G märgisega kõige vähem tõhusad. Pennari sõnul on nende märgiste juures oluline tähele panna, et need muutusid 2021. aastal. Kui varem võis leida poest näiteks A++ märgisega toote, siis nüüd on A kõige kõrgem. See tähendab, et nüüd on näiteks B või C tähisega seadmed siiski üsna energiatõhusad.

Vee temperatuur

Mõistagi on arusaadav, et kõik eestlased ei ole endale hetkel uusi koduseadmeid soetamas, seega tasub ka teada, kuidas juba olemasolevate kodumasinatega energiakulusid kokku tõmmata.

«Erinevat sorti pesumasinate juures on kõige suuremaks energiakulutajaks vee temperatuur. Nii nõudepesumasinate kui ka pesumasinate põhiline aur läheb just vee soojendamisele, seega võimalusel tasub kaaluda jahedama veega pesemist. Samsungi BESPOKE AI pesumasinatel on spetsiaalne AI EcoBubble tehnoloogia, mis peseb riideid paremini just madalate temperatuuride juures, et energiat kokku hoida,» sõnas Pennar. Lisaks on jahedama veega riiete pesemine mõnede esemete puhul isegi nõutud, seega võib see aidata neid paremas seisukorras hoida.

Kuivati erinevad funktsioonid