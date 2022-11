MAGUS PAKKUMINE ⟩ Itaalia linn annab sulle 29 000 eurot puhtalt kätte, ent asja juures on üks konks

Kagu-Itaalias asuv Presicce linnavalitsusel on koduotsijatele üks õige põnev pakkumine. Nimelt on ka see, Itaalia provintsis Apuulia piirkonnas asuv väikelinn hädas väheneva elanikkonnaga ning pakub nüüd viimases hädas kõigile sinna kolijatele 30 000 dollarit ehk ligi 29 164 eurot.