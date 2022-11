Piisab ühest ainsast eksimusest, et hõrgult kohev puder sekunditega ära rikkuda. Kui sul ei ole seni õnnestunud väga head putru keeta, võib põhjus peituda vales tooraines või valmistusviisides.

Näiteks kui panna kuuma pudru sisse otse külmkapist võetud piima ja võid, jahutavad need kartuleid ega imendu putru. Selle asemel tuleb tõsta või ja piim juba aegsasti toatemperatuurile soojenema. Või võiks olla pehme ja piim leige, enne kui lisad need kuumadele kartulitele, kirjutab kokandusportaal The Kitchn.