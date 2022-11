BRAVE2BLOOM ⟩ Ukrainlanna toob Tallinnasse rahvusvahelise floristikaäri loovkonverentsi

Eestisse saabub üle 250 külastaja ning veebi vahendusel saavad sündmusest osa ligikaudu 1000 inimest üle kogu maailma. Loovus ja ettevõtlus kävad sündmusel käsikäes luues ühtse rütmi läbi kogu ürituse.

Performantsi ja konverentsi uudne formaat on keskendunud ettevõtjate ning idufirmade täieliku potentsiaali avardamisele. Vajalikke teadmisi ja inspiratsiooni pakutakse nii rahastuse hankimise, ärimudelite valiku, edasimüüjate leidmise, energiakriisi kui turundusstrateegiate teemadel. Sündmusele on samuti oodatud kõik Eesti floristika ettevõtluse tegijad ammutamaks kontakte ning leindamaks enda ärilisi piire. Fookusesse tuuakse sel korral just naisettevõtjad üle kogu Euroopa, kes oma ettekannetega vürtsitavad programmi kahel järjestikusel päeval.

Sündmuse peakorraldaja ja 2022. aasta alguses Ukrainast sõja tõttu Eestisse ümber paiknenud Khrystyna Didukh avab lähemalt konverentsi sisu: «Lillebuketid toovad igapäevaselt rõõmu miljonitele inimestele, aga kõige selle taga on peidus sadu protsesse, tehnoloogiaid, ideid ning ohtralt tööd. Nüüd ongi aeg küps toomaks Tallinnasse ühe katuse alla kokku meie valdkonna partnerid, floristid ja inspireerivad kõnelejad jagamaks ühiseid kogemusi ja näpunäiteid tulevikuks,» sõnab Didukh. Sisust juba puudu ei tule, samuti on oodata rohkelt külluslikke floristide etteasteid.

BRAVE2BLOOM on loodud inspireerima ja innustama. Siinkohal on oluline roll ka Ukraina põgenike toetamine üle kogu maailma, korraldajad soovivad pakkuda floristika taustaga pagenduses olevatele ukrainlastele võimalust konverentsist jõudu, motivatsiooni ja koostööpartnereid leida, et leida töö või luua oma ettevõte. Didukh lisab: «Konverentsilt osaleja saab niisiis lahkuda uue plaaniga, kuidas enda äri kasvatada ja uuele tasemele viia. Panna seemne mulda millekski, millel on rikkalikult õitsev tulevikuperspektiiv.»