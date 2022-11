Rahakott ei kanna? Kasulikke nippe, kuidas väikse eelarvega kodule värskem ilme anda

Ta lisas, et ka teise ringi kauplustest võib leida tõeliseid sisustuse pärleid, mida on võimalik lihtsa vaevaga enda kodule sobivaks muuta. «On mitmeid väikseid nippe, kuidas kerge vaevaga toale uus hingamine anda - näiteks vana peegliraami ülevärvimine ja valgustuse ümberpaigutamine võib täielikult muuta toa interjööri,» tõi Joakit välja.

Jaota remondikulud mitme kuu peale

Rahkema sõnul saab kodu remondi teostamiseks vajadusel kasutada ka remondilaenu abi. «Selle abil saab soetada ehitusmaterjale, sisustada kodu või tasuda remonditeenuse eest. Kodu remont eeldab reeglina üsna suurt väljaminekut ja seetõttu on mõningatel juhtudel mõistlikum kasutada panga abi, mis annab võimaluse ühekordseid kulusid optimeerida ja need pikema perioodi peale ära hajutada,» selgitas Rahkema.

Ta tõdes, et kuigi mööbli järelturult ostmine on populaarne ja võib aidata kulusid kokku hoida, siis kasutatud kodutehnika ostmisel ollakse pigem ettevaatlikud. «Kvaliteetse kodutehnika ostmine tasub end üldjuhul ära, sest see soetatakse aastateks. Uutel masinatel on enamasti 2-aastane garantiiperiood ning kodumasinad satuvad järelturule enamasti selle lõppedes. Võib tekkida olukord, kus ostuhind on küll soodne, ent lisanduvad remondikulud muudavad kasutatud kodumasina hinna kokkuvõttes ikkagi uue tehnika omast kallimaks,» nentis Rahkema.