Diivani müügikuulutuse kentsakas sõnastus teeb netirahvale nalja

Müügiks pakutakse diivanit, täpsemalt nahkkattega lastediivanit. Müüakse seda 120 euro eest ning kuulutuse üles riputanud müüja lisab, et poes küsitakse sellise eest 260 eurot. Kuid netirahvale jäi kuulutuse juures silma hoopis midagi muud – selle pealkiri. Kuulutuse pealkirjaks on pandud «Laste nahast diivan». Kuigi siin on mõeldud, et tegemist lastele mõeldud ning nahast valmistatud diivaniga, võib kiirelt lugedes jääda mulje, nagu oleks diivan laste endi nahast valmistatud.