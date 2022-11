Psühholoog selgitab, miks jõulukaunistused võimalikult vara üles panna

Psühholoog Deborah Serani kinnitas TODAY-le, et jõulutuledel on tõepoolest tuju tõstev efekt. «See tekitab tõepoolest selle neuroloogilise nihke, mis võib tekitada õnne,» ütles ta. «Ma arvan, et kõik, mis viib meid välja tavapärastest harjumustest, annab meie meeltele endast märku ja siis need mõõdavad, kas see on meeldiv või mitte,» selgitas psühholoog ning lisas et jõulukaunistused suurendavad tõepoolest rõõmuhormoonide kogust.