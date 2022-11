KOMMENTAAR ⟩ Millise kütteliigiga uut kodu eelistada?

Energiatõhusaim on maaküte

Eesti kliimas on täna kõige energiatõhusam kütteliik maaküte ehk maasoojuspump. Maaküte kasutab kütmisel ära maapõues leiduvat soojust. Ka siis kui ilmad on muutunud külmaks, säilitab maapõu konstantse soojuse 4-12 kraadi juures, olenevalt sügavusest. Maakütte kollektor kogub selle soojuse kokku ja edastab selle läbi torude maasoojuspumpa. Maasoojuspump töötleb kogutud energia ümber ja saadab selle kodus asuvatesse küttekehadesse nagu põrandaküte või radiaatorid.

Et süsteem toimiks, läheb vaja elektrienergiat, kuid oluliselt vähem kui tavalise soojuspumba puhul. Kuldreegel on, et kulutades 1 kWh elektrienergiat, toodab horisontaalselt paigaldatud maasoojuspump kuni 5kWh soojusenergiat. Küttekulud on nii ligi 80 protsenti väiksemad kui muidu. Vertikaalse paigaldusega maakütte puhul on kasutegur veel oluliselt parem.

Päikesepaneelid toodavad ise energiat

Suvel töötavad Eesti kliimas hästi ka päikesepaneelid. Tegemist on väga keskkonnasõbraliku energiatootmisviisiga, kus paneel muundab päikeseenergia elektrienergiaks. See tähendab, et nii maja jahutamine kui muu energiavajadus (elektroonika, pesupesemine, elektriauto laadimine jne) rahuldatakse päikeseenergiast. Kogu üle jääv energia on võimalik müüa võrku, millest tekib talvisele küttearvele ettemaks.

Kuna päikesepaneelid on veel üsna uus tehnoloogia, pole arendajad neid seni omaltpoolt palju paigaldanud, kuid täna võib koos päikesepaneelidega uusarendusi turult juba leida.

Koduostjate teadlikkus ühe kõrgem

Kõrgete energiahindade juures polegi imestada, et kütteliigist on saanud oluline koduostu kriteerium ja ka üks oluline põhjus, miks uue kodu poole üldse vaatama hakatakse. 125-ruutmeetrise kodu puhul on näiteks uue A-klassi kodu ja tavapärase paneelelamu D-klassi kodu küttearvete vahe aastas ligi 2000 eurot.

A-energiaklass ütleb vähe

Samas on märgata, et ka A-klassi spetsifikatsioon hakkab juba ajale jalgu jääma. Teadlikud arendajad leiavad üha enim viise, et uued kodud tõepoolest energiasäästlikuks aga ka võimalikult jätkusuutlikuks ehitada. Ka ostjad hakkavad ühe enam vaatame A-energiaklassi sõnapaari taha ja küsivad olulisi küsimusi kütte, kulude ja keskkonnamõjude kohta.