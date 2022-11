MIDAGI UUT ⟩ Ameerika räppar pakub võimalust veeta öö tema tossude seltsis

Ameerika räppar lõi eksklusiivse öömaja puhul puhul käed Airbnb-ga, et pakkuda kordumatut ööbimisvõimalust inimestele, kelle silmis on tossud ja ketsid midagi enamat kui lihtsalt jalavarjud. DJ Khaledi kingakapi puhul ei paraku tegu mehe päris kingakapiga, huviliste ette on toodud räppari kingakollektsiooni koopia.