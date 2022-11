Versailles’ küllus ja armastus: kõik, mis kunagi oli, kestab siin edasi, aga teises vormis

Kahtlemata on Marie-Antoinette üks kuulsamaid Prantsusmaa kuningannasid, kellest on saanud filmi kangelanna, moemaailma inspiratsioon ning kaasaegse naise eeskuju. Marie-Antoinette'il on vaba naise aura, mis võlub tänapäeval. Ajaloolane Antoine de Baecque kirjutab, et viimase kahekümne aasta jooksul on Marie-Antoinette tulnud tagasi printsessina, teatud mõttes moodsa noore naisena. «Ta on ikoon, moeikoon, tundlik looduse, sõpruse ja armastuse suhtes.» De Baecque’i sõnul on Marie-Antoinette tegelikult väga aktuaalne, sest ta võitleb selle nimel, et mitte olla meestemaailmas maha vaikitud.