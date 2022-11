Korter üürile ja raha tuleb? 5 olulist sammu, enne kui kodu välja üürid

Vii läbi kodune inventuur

Kui maakler esindab korterit, siis eelnevalt palub ta omanikul teha kallimatest esemetest loetelu, kus tuleb neid detailselt kirjeldada. Kui omanik viibib eemal, viib protseduuri vajadusel läbi maakler. «Võimalusel tasub alles hoida tšekid, mis aitavad tõestada korteris olevate esemete väärtust. Kui omanikul on soov, et nimekiri oleks detailsem ja sisaldaks ka näiteks kõiksugu väiksema väärtusega köögitarvikuid, siis seda me ka teeme. Mida täpsem on ülevaade, seda lihtsam on hiljem vaidlustada kahjusid.»

Üleandmise aktis on korteris olevad esemed fikseeritud ja tehtud juurde pildid nende seisukorrast. «See kaitseb mõlemat osapoolt, mitte ei anna vaid omanikule õigust nõuda asjade hüvitamist. Paneksin omaltpoolt inimestele hingele, et nad enne allkirjastamist aktiga hoolega tutvuks, sest korteri vastuvõtmisel vaadatakse akt taaskord üle, et ei oleks puudusi.»

Taga turvalisus

Turvalisus on oluline aspekt nii üürileandja kui ka üürniku vaatenurgast. Näiteks võib tekkida küsimus, et kas enne uue üürniku sisse kolimist tuleks välja vahetada lukud. See ei ole aga korterit üürile andes Reigami sõnul niivõrd aktuaalne, vaid pigem tunnetuslik.

Lukkude vahetamine oleneb Reigami sõnul palju näiteks sellest, et kui vana on korter ja milline on selle ajalugu - kas on olnud palju erinevaid üürnikke, milline on nende taust või kas korter on olnud varasemalt näiteks Airbnb-s rendil. «Vanemate võtmete puhul võib need südamerahu mõttes välja vahetada, kuid tingimus see kindlasti ei ole,» tõdes ta.