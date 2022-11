Pank annab nõu: kuidas saada kodulaenu, kui omafinantseeringut napib

Kõige laiemalt kasutatav alternatiiv rahalisele omafinantseeringule või omafinantseeringu summa vähendamiseks on lisatagatis – see tähendab, et laenuvõtja pakub lisaks ostetavale kinnisvarale täiendavaks tagatiseks mõne teise korteri või maja. Reeglina peaks lisatagatis kuuluma laenutaotlejale, kuid näiteks Coop Pank aktsepteerib ka vanematele ja vanavanematele kuuluvat kinnisvara.

Juhul kui lisatagatist kasutada ei ole, aitab omafinantseeringut katta riik läbi sihtasutuse KredEx (uue nimega Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus).

KredExi erinevad eluasemelaenu käendused

KredExi eluasemelaenu käendused on turul olnud juba paar aastakümmet ja nende eesmärk on toetada kodu soetamist. KredExi käendus tähendab sisuliselt seda, et KredEx võtab laenu maksmise kohustuse enda kanda olukorras, kus laenusaajad ise enam laenu tagasi maksta ei suuda. Käenduse summa ulatus lepitakse kokku laenu- ja käenduslepingus.

KredExi eluasemelaenu käendus asendab osaliselt omafinantseeringut. Selleks sõlmib pank KredExi nimel käenduse kodulaenule selliselt, et kliendilt nõutav minimaalne rahaline omafinantseering on vaid 10 protsenti. Lasterikastele peredele on omafinantseeringu nõue vaid 5 protsenti soetatava kodu turuväärtusest.

Näiteks, kui laenutaotleja soovib osta korterit, mille hind on 100 tuhat eurot, peab tema omafinantseering olema minimaalselt 15 protsenti ehk 15 tuhat eurot. Maksimaalne laenusumma, mis pank talle väljastada saab, on 85 tuhat eurot. Kaasates sellesse laenulepingusse KredExi käenduse, on koduostjal vaja panustada ainult 10 protsenti ehk 10 tuhat eurot ning pank on valmis väljastama 90 tuhat eurot laenu.