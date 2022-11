Korteriühistute liit hoiatab: ruumide kütmata jätmine on nii enda kui ka teiste omanike omandi kahjustamine

Ta rõhutas, et ruumide kütmata jätmine on nii enda kui ka teiste omanike omandi kahjustamine. «Korteris mõistlikku temperatuuri hoidma kohustab ka korteriomandi- ja korteriühistuseadus – korteriomanik on muu hulgas kohustatud hoidma oma korteri piires sellist temperatuuri ja õhuniiskust, mis tagab kaasomandi eseme säilimise ning teiste eriomandite esemete kasutamise nende otstarbe kohaselt ja ilma ülemääraste kulutusteta. Mõistlikuks temperatuuriks loetakse mitte alla 18 kraadi, kuid eluruumidega igapäevaselt tegelevate spetsialistide hinnangul võiks see number olla pigem 20-21 kraadi ligi,» rääkis EKÜL õigusosakonna juhataja.