MAAKLER ⟩ Eesti kõige erilisema kinnisvara müük võib võtta aastaid

Igal aastal vahetab omanikku paar üksikut mõisa. Näiteks 2014. aastal müüdi Hatu ja Nabala mõis, 2016. aastal Otimõis Saaremaal, 2019. aastal Pirgu ja Kiviloo mõisad ning 2020. aastal Padise mõis. Hinnad on jäänud vahemikku 40 000–1 500 000 eurot. On olnud ka aastaid, kus pole müüdud ühtegi mõisa.

Alates 2021. aastast kuni tänaseni on ära müüdud suuremaid kapitaalmahutusi nõudvad mõisad hinnavahemikus 50 000–250 000 eurot, mille hulgas on näiteks Mäo, Mündi ja Abja mõis.

Täna on üle Eesti pakkumises umbes 20 mõisakompleksi, neist on Kinnisvarabüroo Uus Maa vahendada maaliline Ohtu mõis Harjumaal, Saaremaa vanim mõis Oti, Raplamaa pärl Loodna, Järva maakonnas asuvad Norra ja Seidla mõis ning Haanja kuppelmaastikul paiknev Kõrgepalu mõisakompleks.

Mõis toob palju kohustusi

Miks siis on mõisate müük nii aeganõudev ja õiget ostjat tuleb kaua oodata? Mõisahäärberid, nende kõrvalhooned ja -pargid on kultuurimälestised, mis tähendab muu hulgas ka teatavaid piirangud ja reegleid, mida järgida. Eelkõige on nendeks täpsed juhiseid, kuidas hooneid renoveerida.

Näiteks tuleb kõik olemasolev vana säilitada, või kui detailid on hävinud, asendada samaväärsetega. Hoonete välisviimistluse värvigamma või siseruumide maalingute ja ornamentide puhul on nõutavad kindlad iseloomulikud toonid, mis jäävad just hoone ehitamise aega. Küttelahenduse ja lisandina hoonetel pole laialt levinud õhksoojuspumbad samuti lubatud.

Ka lisahoonete ehitamine on keeruline. Need tuleb mahutada säilinud varemetele ja vundamentidele.