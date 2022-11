UURING ⟩ 60 protsenti eestlastest kannatab külmiku avamise sündroomi all

Nii-öelda külmiku avamise sündroomi põhjuseks on tavaliselt otsusekindlusetus, väsimus, alateadlik harjumus või lihtsalt igavus. Uuringust selgus, et keskmiselt avavad eestlased asjatult külmiku ust neli korda päevas ning kolm viiendikku ehk 60 protsenti küsitluses osalenutest tunnistasid selle harjumuse olemasolu. Samas ütles 1/3 vastanutest, et nad ei ava külmkappi kunagi ilma otsese vajaduseta.

Kõige olulisemaks pidasid eestlased uue külmiku soetamisel just seadme energiaklassi. Vaid üks protsent vastanutest leidis, et see ei ole nende jaoks uue seadme valimisel tähtis kriteerium. Üle poolte ehk 56 protsenti vastanutest soovivad, et nende praegune külmkapp võtaks vähem elektrit.