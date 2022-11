Tuleb välja, et inimesed, kes eelistavad vürtsikamat toitu, elavad ka mõnevõrra vürtsikamat elu. Milles see küll väljenduda võiks?

Ameerikas 2000 täiskasvanu hulgas läbi viidud isiksuseuuringus selgus, et vürtsika toidu armastajad naudivad ühtlasi ka rohkem uusi väljakutseid siin elus. Suisa 76 protsenti neist naudib uute asjade proovimist ja kogemist. 62 protsenti peab end välimuselt üpris atraktiivseks ning lausa 66 protsenti vürtsisõpradest on oma eluga rohkem rahul kui need, kes teravaid vürtse ei talu.