KINNISVARAGA RIKKAKS ⟩ 4 levinud viga, mille vastu algajad kinnisvarainvestorid eksivad

Kaasomandis olev kinnisvara

LMP vandeadvokaat Arvo Kivar hoiatab algajaid ka kaasomandis olevate kinnisasjade eest. Kaasomandis oleva kinnisvara müügil on kaasomanikul õigus kuu aja jooksul otsustada, kas ta soovib ise kinnisasja sama hinna ja tingimustega ära osta. See tähendab, et ostetud kinnisvaras ei ole soovitatav muudatusi teha enne, kui ostueesõiguse periood läbi saab. Lisaks ei väljasta pangad väga kergekäeliselt kaasomandis olevale kinnisvarale laene, see aga vähendab oluliselt huviliste hulka ja kinnisvara on keerulisem müüa.

Müüdava kinnisvara puuduste varjamine

«Kõige keerukamad vaidlused kinnisvara tehingutega on enamasti seotud varjatud puudustega,» räägib vandeadvokaat Kivar. Müüja vastutab kinnisasja varjatud puuduste eest ka pärast müügitehingu toimumist kahe aasta jooksul. Isegi kui ostja on korteri enne müügitehingut üle vaadatud, siis on kõiki vigu kohe raske märgata või ilmnevad need üldse mõne aja pärast. Võlaõigusseadus sätestab, et isegi kui lepingusse lisada, et ostja ostab korteri oma vastutusel, on selline säte tühine. Seega ei tasu loota, et kui ostja esialgu vigu ei märka, siis on müüja pääsenud vastutusest – järgneda võib kulukas kohtuvaidlus.