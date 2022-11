UURING ⟩ Peamine põhjus, miks Balti elanikud koduostust loobuvad

Lätlastest nentis selle probleemi olemasolu 60 protsenti ja eestlastest 47 protsenti uuringus osalenutest. Levinum on see probleem alla 34-aastaste hulgas, seda eriti Lätis ja Leedus. Teise olulisema probleemina oma kodu ostmise edasilükkamisel tõid eestlased ja lätlased esile ebakindlust tuleviku suhtes, leedulased aga raskusi omaosaluse maksmisel.

Luminori eraisikute panganduse juht Tanel Rebane nentis, et arvestades suurt inflatsiooni ja juba aastaid kestnud kinnisvara hinnatõusu, on järjest rohkemad Balti riikide elanikest silmitsi tõsiasjaga, et nende sissetulekutest ei piisa enam oma kodu soetamiseks. «Eriti suured muutused on toimunud viimase aasta jooksul ja paljud ei ole enam võimelised võtma nii suurt laenu kui nad veel aasta tagasi oleksid saanud,» rääkis Rebane.

Sealjuures on see probleem tekkinud ka 30-ndates inimestel, kes ometi peaksid olema oma elu majanduslikus mõttes kõige aktiivsemas faasis, mil sissetulekud on sageli kõige kõrgemad ja stabiilsemad. Selles vanusegrupis on ka enim kodulaenu omanikke.

Rebane lisas, et keeruline geopoliitiline olukord, kõrgele tõusnud energia- ja gaasihinnad, järjest kerkiv inflatsioon ja veel mitmed muud faktorid on vähendanud inimeste soovi sel aastal kodu osta. «Eelmise aasta samasuguses uuringus oli ebakindlus tuleviku ees kolmandal kohal põhjuste reas, miks koduostu on edasi lükatud. Nüüd on see Eestis ja Lätis juba teisel kohal,» lausus Rebane.

Omaosaluse kogumiseks läheb keskmiselt viis aastat