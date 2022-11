Milliseid jõulukaunistusi eelistad sina? 5 erinevat stiili ja nõuanded nende kasutamiseks

Hea nipp on ka võtta täielikult või pooleldi läbipaistev vaas ja panna sellesse patareidega valguskett. Seejärel tõsta see söögi- või abilauale, riiulile või aknalauale.

Iga kuues Eesti elanik ütleb, et kodu jõuludeks ehtides eelistavad nad nostalgilises stiilis kaunistusi. Need inimesed ammutavad inspiratsiooni lapsepõlvest ja armastavad vanaaegseid kaunistusi. Hea uudis selle stiili armastajatele – üks selle aasta jõulutrende on nostalgia. Saabuvate jõulude ajal näeme palju klassikalist punase ja rohelise kombinatsiooni, traditsioonilisi mustreid ja möödunud aegu meenutavaid kuuseehteid.

Veel tuletab sisekujundaja meelde, et lapsepõlvest pärit ehteid tuleb hoida hoolikalt, pöörates erilist tähelepanu nende klaas- ja metallosadele, mis võivad roostetada või muutuda valgustundlikuks ja kergesti puruneda. Kui see peaks juhtuma, asenda purunenud osad, puhasta ese õrnalt ja paki edaspidi see teistest kaunistustest eraldi, et teda tulevikus tervena hoida. Neil, kes jagavad kodu laste, koerte või kassidega, tasub väärtuslikud või ohtlikud jõuluehted kuusele panemata jätta ja kasutada neid keskse elemendina mõnes ohutumas kohas, näiteks söögilauale asetatud vaasis või kõrgemal raamaturiiulil.