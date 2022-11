Vahel see juhtub...Oled ostnud suure ploki juustu, kuid ei suuda seda õigel ajal ära kasutada. Juust hakkab võtma juba seda nägu, et hakkab homme või ülehomme hallitama. Mida sellega küll teha?

Esimene variant on muidugi mõni juustune roog valmistada. Aga mis saab siis, kui külmkapis eilse vaaritamise jäägid järel? Appi tuleb riiv ja sügavkülmik. Jah, juustu saab riivituna väga hästi sügavkülmutada! Lisaks toidu säästmisele, on see ka mugav, kuna riivitud juust on kohe võtta.