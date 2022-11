5 kasulikku nippi, mille abil rõivaid kauem ilusatena hoida

Pese mõistliku sagedusega

Lihtsaim moodus rõivahooldust keskkonnasäästlikumaks muuta on korrigeerida pesupesemise sagedust. Masinatäie pesu pesemine võib vett tarbida keskeltläbi 70 liitrit – täpsemalt sõltub see mudelist ja pesu kogusest. Lisades siia ka energiakulu ja pesu käigus eralduvad mikroplasti jäägid, on küsimus pesemise sageduse kohta igati põhjendatud. See «mõistlik sagedus» sõltub mõistagi riideesemest – tuleb arvestada nii hügieeni ja tervist kui ka säästvat ressursikasutust.