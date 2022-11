TEE MÄRKMEID ⟩ Potijõulupuu hooldusnippe, et puu pühadeperioodi muretult üle elaks

Sageli loodetakse sellist puud ostes, et selle saab kevadel aeda istutada ja tema suureks kasvamist jälgida. Kuid potis jõulupuu ostmisel peab kindlasti teadma, mis liigiga on tegemist ja kas ta üldse meie talvistes tingimustes vastu peab.

Mida väiksem on puuke, seda suurem on tema kasvamamineku õnnestumine ka hiljem aias. Väikesed okaspuud on üldjuhul kasvatatud potis ja tema juured on seega terved ning elujõulised.

Suuremad, üle meetri kõrgused okaspuud on enamasti põllult enne potti istutamist välja kaevatud ja nende suuremad juured on seetõttu kahjuks kannatada saanud. Kuid vedamise korral lähevad nad siiski aias kasvama. Seega uuri enne ostu müüjalt, kas puu on potis kasvanud või vaid jõulumüügiks potti istutatud, soovitavad Hortese rohenäpud.

Üldised hooldusreeglid kõigile tuppa toodud potijõulupuudele on samad: nad tahavad palju valgust, jahedust, suurt õhuniiskust ja pidevalt niisket mulda. Kindlasti ei tohi okaspuid paigutada kamina või radiaatori lähedusse.

Mõned liigid kannatavad pärast väikest harjutamist ka ajutist pakast, aga parim on siiski hoida taimi temperatuuril null kuni +15 kraadi. Toas kasvavaid okaspuid tuleks iga päev pritspudelist niisutada. Samuti jälgida, et nende mullapall läbi ei kuivaks, sest siis muutuvad okkad pruuniks ja taim laseb need maha.

Rõõmu kauemaks