SUUR SÜDA ⟩ Camilla andis Elizabeth II mälestuseks toodud mõmmikutele uue elu

Elizabeth II lahkumise järel jätsid tuhanded inglased kuningakoja aladele mälestuseks Paddingtoni mõmmikuid. Tema Majesteet Camilla otsustas, et kaisukarusid ei saa niisama ula peale jätta. Niisiis lasi ta enam kui 1000 mõmmikut vabatahtlike abiga ära puhastada, et need seejärel puudust kannatavatele lastele toimetada, vahendab The Mirror.