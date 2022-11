Charles III pani ühele kuninglikule roale konkreetse keelu peale

Charles on suur mahetoodete austaja ning sööb pea eksklusiivselt ainult oma maal kasvatatud toidukraami. Tähtsal kohal on tema jaoks ka loomade heaolu. Just sel põhjusel ei söö kuningas foie grasi ehk täisnuumatud hane maksa. Tegemist on luksusliku tootega, kuid selle saamine ei ole kuningale meeltmööda.

Nüüd kui Charles on kuningas, on ta keelanud kõikides kuninglikes residentsides foie grasi serveerimise, vahendab Food&Wine. Juba aastal 2008 kirjutas Telegraph, et Charles on selle roa serveerimise keelanud kõikides temale kuuluvates residentsides. Kuna Charles on nüüd kuningas, on ainult loogiline, et keeld laieneb nüüd kõikidele lossidele ja paleedele, mis monarhi käsutuses.