Tänavune White Guide Estonia 2023 on seni kõige mahukam Eesti kohta avaldatud restoranijuht, mis soovitab 150 erinevat söögikohta üle kogu maa.

Esimest korda on Tallinna söögikohti seal alla poole. «Ülejäänud Eesti hakkas lõpuks Tallinna tagant ometi silma paistma,» kommenteeris restoranijuhi kirjastaja Baltimaades Aivar Hanson ja lisas, et White Guide’i soovitatavate paikade valik on varasemast mitmekesisem.