NÄDALA KODU ⟩ Jõulutähed särama!

Jõulutäht on kauni piimalille (Euphorbia pulcherrima) rahvapärane nimi. Nagu kõik piimalilled, on ka jõulutäht mõnevõrra mürgine, õigemini on nahka ja limaskesti ärritava toimega tema mahl. See on valge ja piimjas, mis ongi taimeperekonnale nime andnud.