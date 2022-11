Kuhu kadus neitsioliiviõli? Poodides hakkab järjest enam nägema uue nimetusega oliiviõli

Turustusstandardite määruste muutmise käigus vaatas Maaeluministeerium üle oliiviõlide eestikeelsed tõlked. Oliiviõli on üks toodetest, millele on Euroopa Liidus kehtestatud turustusstandardid; nende kohaselt tohib oliiviõli nimetusena kasutada vaid selle seaduslikku nimetust ehk õigusaktiga kehtestatud nimetust. Eesti keeles oli kasutuses kaks erinevat oliiviõli nimetust – neitsioliiviõli ja külmpressitud oliiviõli, mis tekitas segadust erinevates tarneahela lülides ning tegi keeruliseks ka Põllumajandus- ja Toiduameti järelevalvetoimingud märgistuse kontrollimisel.

Koostöös Keeleameti ja Eesti Keele Instituudiga jõuti ühisele otsusele hakata edaspidi kasutama nimetust väärisoliiviõli. Sellest tulenevalt tõlgitakse nimetus extra-virgin olive oil edaspidi ekstra-väärisoliiviõliks ja virgin olive oil väärisoliiviõliks. Nimetuse muutus ei puuduta ainult õlisid, vaid ka teisi tooteid (konservid, kastmed jne), mille koostisosade loetelus on märgitud ekstra-väärisoliiviõli või väärisoliiviõli. Oleme teadlikud, et ettevõtted ei jõua pärast õigusaktide jõustumist kohe kõiki nimetusi muuta. «Eeldame, et vajalikud muudatused tehakse järk-järgult mõistlikul ajaperioodil,» kinnitab Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika osakonna juhataja Kristel Maidre