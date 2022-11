GALERII ⟩ Expert avas Järve Keskuses oma suurima elektroonikapoe

«Tegemist on meie kõige mastaapsema esinduskauplusega, kus on eriti ulatuslik kaubavalik – siit leiab üle 2800 erineva toote. Ainuüksi riiulipinda on 700 meetri jagu,» ütles Expert Eesti juht Ardo Kraav. «Avamispäeva kõige populaarsemateks kaupadeks osutusid kuumaõhufritüürid, varstolmuimejad ja telerid. Samuti osteti väiksemaid tehnikaseadmeid, mis tõenäoliselt jõuavad jõulukuuse alla.»

Experti Järve esinduskaupluses on Eesti suurim demoaladega kohvitsoon, mis võimaldab maailma juhtivate kaubamärkide Miele, JURA, Saeco, Philips ja DeLonghi tooteid kohapeal testida. Samuti on esinduses kolm nn shop-in-shop (pood poes) kontseptsiooniga ala; valikus on 50 erinevat pliidiplaati, 190 tolmuimejat (sh 40 erinevat robottolmuimejat), üle 50 eri külmiku, üle 80 pesumasina ja laialdaselt TV-, audio- ja IT-seadmeid ning TV-sein, et klient saaks soravalt välja valida sobivaima toote.