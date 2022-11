VIDEO ⟩ «Ma palkan selle jaoks inimesed, kes kaunistavad!» Kuidas Eesti staarid jõuludeks valmistuvad?

Shishi kaunistused on kõigi piduliste seas hinnas. Moelooja Aldo Järvsoo pihib, et tema puud katavad ainult kodumaise ettevõtte nipsasjad ning laste tungival soovil püsib see toas märtsini. Ka teletäht Anatoli Ein ja moelooja Kirill Safanov räägivad, et on jäänud Shishile truuks ning täiendavad ehtekollektsiooni igal aastal.