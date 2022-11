AITA AIDATA ⟩ Gaasipõleti üle? Anneta oma gaasipriimused Ukraina kaitsjatele

«Meil on matkatarvete pood Kiievis ja meie matkajate kogukond aitab kaitseväge annetades oma matkavarustust. Kuna vajadus ületab meie võimekust kordades, pöördume ka Eesti matkajate kogukonna poole. Teame, et Eestlased on olnud juba väga suurelt Ukrainale abiks ning oleme tänulikud iga panuse eest. Praegu on meil kõige suurem puudus gaasipõletitest ja -purkidest, et mehed ja naised rindel kelle hulgas on ka meie enda firma töötajatest neli inimest saaksid endale süüa teha. Loodame, et leiate endas jõudu annetada ja meie saame omakorda asjad kiirelt viidud meestele. See oleks neile suureks abiks! Suur aitäh teile! Slava Ukraini!» ütles Kiievi matkatarvete poe esindaja Denys Matynjuk.