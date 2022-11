PANE TÄHELE ⟩ Pesuekspert hoiatab levinud vea eest, mis võib su linad paari pesukorraga tuksi keerata

Pesuekspert ja Laundryheap'i tegevjuht Deyan Dimitrov ütles The Expressile, et inimesed peaksid voodilinade kuivatamisel vältima liiga pikka kuivatustsüklit, kuna see võib voodilina ja ka voodipesu kangast jäädavalt kahjustada. Selleks, et voodilinad kauem kestaksid, soovitab ta kuivatada neid loomulikul teel, mis veelgi parem: võimaluse korral värske õhu käes.